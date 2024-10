Altro super arresto di un boss della droga ed ennesimo colpo alla Camorra (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era sfuggito dai “radar” da quattro anni e si era rifugiato in Colombia. Ed è ritenuto uno dei più potenti narcotraffici italiani Era ricercato da quattro anni. Era sparito nel nulla, nessuno sapeva che fine avesse fatto, ma appena è ricomparso, è stato subito localizzato, individuato e arrestato quasi all’istante. Si tratta di Luigi Belvedere, un super latitante, irreperibile dal dicembre 2020. La polizia colombiana arresta Luigi Belvedere boss della droga e latitante dal 2020 (Ansa foto) Cityrumors.itLa polizia colombiana l’ha catturato a Medellin dove si era rifugiato da almeno quattro anni e dove viveva, almeno da quanto si apprende, senza alcun tipo di problema o preoccupazione di essere rintracciato. Ma il latitante Luigi Belvedere, alla fine, sarebbe stato tradito da un’app di messaggistica sul cellulare. Cityrumors.it - Altro super arresto di un boss della droga ed ennesimo colpo alla Camorra Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era sfuggito dai “radar” da quattro anni e si era rifugiato in Colombia. Ed è ritenuto uno dei più potenti narcotraffici italiani Era ricercato da quattro anni. Era sparito nel nulla, nessuno sapeva che fine avesse fatto, ma appena è ricomparso, è stato subito localizzato, individuato e arrestato quasi all’istante. Si tratta di Luigi Belvedere, unlatitante, irreperibile dal dicembre 2020. La polizia colombiana arresta Luigi Belvederee latitante dal 2020 (Ansa foto) Cityrumors.itLa polizia colombiana l’ha catturato a Medellin dove si era rifugiato da almeno quattro anni e dove viveva, almeno da quanto si apprende, senza alcun tipo di problema o preoccupazione di essere rintracciato. Ma il latitante Luigi Belvedere,fine, sarebbe stato tradito da un’app di messaggistica sul cellulare.

