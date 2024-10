Allerta meteo: nubifragi e temporali in arrivo, rischio per fenomeni estremi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma - Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia, con maltempo al Centro-Nord e rischio nubifragi. Sole e clima asciutto al Sud per il weekend. L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni, con una nuova perturbazione in arrivo. A partire da venerdì 25 ottobre, il Centro-Nord sarà interessato da piogge e temporali, con Allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Le autorità locali hanno già predisposto misure preventive: a Bologna, ad esempio, è stata ordinata la chiusura delle scuole, e si invita a limitare gli spostamenti, favorendo lo smart working per aziende e istituzioni. La saccatura atlantica, ovvero un sistema di bassa pressione proveniente dall'Atlantico, spiega il team di 3Bmeteo, è la causa principale di questa ondata di maltempo. Abruzzo24ore.tv - Allerta meteo: nubifragi e temporali in arrivo, rischio per fenomeni estremi Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma - Nuova perturbazione insull'Italia, con maltempo al Centro-Nord e. Sole e clima asciutto al Sud per il weekend. L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia continuerà a intensificarsi nei prossimi giorni, con una nuova perturbazione in. A partire da venerdì 25 ottobre, il Centro-Nord sarà interessato da piogge e, conarancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Le autorità locali hanno già predisposto misure preventive: a Bologna, ad esempio, è stata ordinata la chiusura delle scuole, e si invita a limitare gli spostamenti, favorendo lo smart working per aziende e istituzioni. La saccatura atlantica, ovvero un sistema di bassa pressione proveniente dall'Atlantico, spiega il team di 3B, è la causa principale di questa ondata di maltempo.

