Ilrestodelcarlino.it - Abate: "Attenti a ripartenze e a palle inattive"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Dovremo stare, e negli uno contro uno. Dovremo occupare bene il campo". Dà la linea da seguire Ignazio(foto) pensando alla gara di questa sera contro il Rimini. Il tecnico della Ternana conosce la forza della sua squadra, ma invita a non abbassare la guardia. "Il Rimini sta facendo molto bene in trasferta, è imbattuto. Noi dobbiamo staressimi – dice – è forte fisicamente e davanti oltre che sulle, ma dipende molto da noi. Sappiamo quanto è complicata, ma vogliamo che lo sia anche per loro. Le tre partite in una settimana non mi preoccupano, nemmeno per il turnover, penso a una gara per volta. Spero che chi scenderà in campo dall’inizio abbia il coltello fra i denti. Dobbiamo alzare il livello tecnico negli ultimi 30 metri, tramutando le situazioni in azioni da gol".