X Factor, cominciano i Live: il primo ospite (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si parte questa sera Dopo le Audizioni, Bootcamp e Home Visit, il 24 ottobre inizia la fase dei Live Show di X Factor 2024, trasmessi ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW. I 12 artisti selezionati gareggeranno per esibirsi nella finale, che si terrà il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, la prima finale all'aperto nella storia del format. La conduttrice sarà Giorgia, mentre i giudici saranno Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ognuno con una squadra di tre concorrenti. Gli artisti si esibiranno ogni settimana in varie prove, incluse cover di canzoni popolari, e la puntata del 24 ottobre ospiterà Ghali come ospite speciale.

