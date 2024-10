Dailymilan.it - Verso Bologna-Milan, turnover per Paulo Fonseca: fuori un titolarissimo!

(Di giovedì 24 ottobre 2024), per la sfida esterna con ilmistersta pensando a un piccolo! Ecco chi Messa in archivio la bella e importante vittoria di Champions League contro il Club Brugge,sta già preparando la sfida contro il, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Per l’occasione, il tecnico portoghese starebbe pensando a un piccolocon l’obiettivo di far riposare i giocatori che hanno collezionato il maggior minutaggio in questo avvio di stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i maggior indiziati a rimanere in panchina per la sfida del Dall’Ara, c’è il perno di questo: stiamo ovviamente parlando di Christian Pulisic, il miglior giocatore dei rossoneri senza alcuna ombra di dubbio.