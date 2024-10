Tucson, l'avventura secondo lo stile Hyundai (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuova Hyundai Tucson è un Suv progettato per affrontare ogni avventura, confermato dal suo recente restyling che ne esalta il carattere versatile e dinamico. Disponibile in diverse motorizzazioni - mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid -, la Tucson si adatta perfettamente alle diverse esigenze di mobilità, rendendola la compagna di viaggio ideale per chi cerca praticità e sostenibilità. L’aspetto esteriore della Tucson è stato rinnovato con nuovi paraurti e skid plate che si estendono da un lato all'altro, conferendo al veicolo un aspetto robusto e contemporaneo. I cerchi in lega completano il look sportivo e distintivo, creando un equilibrio tra eleganza e funzionalità. Entrando nell'abitacolo, la nuova Tucson offre una visibilità migliorata e un elegante display panoramico che integra un cluster digitale da 12,3" e un touchscreen infotainment anch’esso da 12,3". Ilrestodelcarlino.it - Tucson, l'avventura secondo lo stile Hyundai Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuovaè un Suv progettato per affrontare ogni, confermato dal suo recente restyling che ne esalta il carattere versatile e dinamico. Disponibile in diverse motorizzazioni - mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid -, lasi adatta perfettamente alle diverse esigenze di mobilità, rendendola la compagna di viaggio ideale per chi cerca praticità e sostenibilità. L’aspetto esteriore dellaè stato rinnovato con nuovi paraurti e skid plate che si estendono da un lato all'altro, conferendo al veicolo un aspetto robusto e contemporaneo. I cerchi in lega completano il look sportivo e distintivo, creando un equilibrio tra eleganza e funzionalità. Entrando nell'abitacolo, la nuovaoffre una visibilità migliorata e un elegante display panoramico che integra un cluster digitale da 12,3" e un touchscreen infotainment anch’esso da 12,3".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WATT Fuel Cell Earns Frost & Sullivan's 2024 North America Technology Innovation Leadership Award - Frost & Sullivan recently researched the high-temperature solid-oxide fuel cell (SOFC) industry and, based on its findings, recognizes ... (prnewswire.co.uk)

Hyundai Motor, calano le vendite nel terzo trimestre del 2024. Contro corrente le elettriche: +19,5% - Performance positiva nel mercato interno e in Nord America. La strategia del gruppo è puntare sull’ottimizzazione dei costi e sul miglioramento dell’efficienza delle vendite ... (milanofinanza.it)

Kia EV5 Australian review - The Kia EV5 is an electric SUV that could shake up the establishment – including those powered by petrol. Sourced from China, fitted with a low cost BYD battery and with a Tesla-baiting price tag, it ... (news.com.au)