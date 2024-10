Tpi.it - Totti ha tradito Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli? La giornalista sportiva conferma: “Sì, abbiamo una liason”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Francescohacon la. Lola stessa, interpellata dal settimanale Gente. Il giornale pubblica alcune foto dei due mentre entrano in un albergo romano e ne escono dopo circa un’ora e mezza. “Come sua abitudine – si legge nell’articolo –si era fatto accompagnare da un amico”. “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”, commenta. Poi, a domanda diretta – “Ciquesta liaison?” – risponde secca: “Sì”. Il legame tra i due sarebbe clandestino:, infatti, da tre anni – dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi – è fidanzato con la flower designer Neomi, classe 1988. Per ora da parte della coppia non si registra nessun commento ufficiale sul presunto tradimento di lui.