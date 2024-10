Totti e Marialuisa Jacobelli, le foto fuori dell’hotel e la presunta relazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la separazione più mediatica degli ultimi anni, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, l’ex Pupone potrebbe essere protagonista di un nuovo clamoroso caso di gossip: avrebbe una storia con la giornalista Marialuisa Jacobelli? La bomba è stata sganciata dal settimanale Gente, che ha fotografato i due mentre entravano nello stesso hotel a Roma, per poi uscire dopo circa un’ora e mezza. Dopo la turbolenta separazione tra Totti e Ilary Blasi, culminata con la guerra dei Rolex, l’ex calciatore giallorosso fa ormai coppia fissa con Noemi Bocchi. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la separazione più mediatica degli ultimi anni, quella tra Francescoe Ilary Blasi, l’ex Pupone potrebbe essere protagonista di un nuovo clamoroso caso di gossip: avrebbe una storia con la giornalista? La bomba è stata sganciata dal settimanale Gente, che hagrafato i due mentre entravano nello stesso hotel a Roma, per poi uscire dopo circa un’ora e mezza. Dopo la turbolenta separazione trae Ilary Blasi, culminata con la guerra dei Rolex, l’ex calciatore giallorosso fa ormai coppia fissa con Noemi Bocchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa sappiamo del presunto flirt tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti - Marialuisa Jacobelli avrebbe confermato la liaison con Francesco Totti. Per il momento l'ex calciatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito al gossip. Ecco cosa sappiamo, fino ad ora, sul flirt tra i due.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Francesco Totti beccato con Marialuisa Jacobelli - lei conferma il flirt - Lo scoop su Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli L'articolo Francesco Totti beccato con Marialuisa Jacobelli, lei conferma il flirt proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Marialuisa Jacobelli : la nuova fiamma di Francesco Totti e i 20 mila euro chiesti da Ilary Blasi al «traditore seriale» - 20 mila euro di alimenti Blasi infatti ha chiesto al Tribunale di Roma di revisionare al rialzo l’assegno da 12. Una tesi rigettata dalla difesa di Totti. 500 euro che Totti le versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. . Il figlio è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti della partita, terminata 0 a 0. (Open.online)