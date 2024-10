Iltempo.it - Totti e la nuova fiamma, l'ultima spifferata di gossip è clamorosa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì". Il nuovo numero di Gente, in edicola da oggi, racconta di un nuovo presunto flirt di Francesco. Dopo la storia con Noemi Bocchi, che sarebbe finita, ed il matrimonio naufragato con Ilary Blasi, arriva un nuovo colpo di scena: il settimanale diretto da Umberto Brindani dedica la cover a Francesco. E scrive: "ci ricasca?" Secondo rumors,avrebbe unafrequentazione - condizionale d'obbligo. Si tratta di Marialuisa Jacobelli, 32 anni, uno dei volti di Sport Mediaset. Ma di chi si tratta? In passato ha lavorato per DAZN. Ha avuto anche un percorso televisivo nel 2020 come tentatrice a Temptation Island, dove si è guadagnata il soprannome di "Kim Kardashian italiana”.