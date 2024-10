SynthID-Text, l’algoritmo produce filigrane per il testo generato dall’IA (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiama SynthID-Text, e’ uno strumento di intelligenza artificiale in grado di aggiungere una filigrana al testo generato da grandi modelli linguistici, migliorando cosi’ la capacita’ di identificare e tracciare il contenuto sintetico. Descritto sulla rivista Nature, questo risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati di Google DeepMind. Il team, guidato da Sumanth Dathathri e Pushmeet Kohli, ha realizzato uno schema che utilizza un nuovo algoritmo di campionamento per applicare filigrane al testo generato dall’intelligenza artificiale. I Large Language Model (LLM), spiegano gli esperti, sono strumenti di intelligenza artificiale ampiamente utilizzati che possono generare testo per chatbot, supporto alla scrittura e altri scopi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiama, e’ uno strumento di intelligenza artificiale in grado di aggiungere una filigrana alda grandi modelli linguistici, migliorando cosi’ la capacita’ di identificare e tracciare il contenuto sintetico. Descritto sulla rivista Nature, questo risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati di Google DeepMind. Il team, guidato da Sumanth Dathathri e Pushmeet Kohli, ha realizzato uno schema che utilizza un nuovo algoritmo di campionamento per applicarealdall’intelligenza artificiale. I Large Language Model (LLM), spiegano gli esperti, sono strumenti di intelligenza artificiale ampiamente utilizzati che possono generareper chatbot, supporto alla scrittura e altri scopi.

