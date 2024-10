Ilfattoquotidiano.it - Stupratore seriale si travestiva da poliziotto per rapire e violentare donne nel garage di case: “Aveva insonorizzato e blidato la stanza, era una prigione”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rapiva e stupravaneldi casa travestendosi da. Negasi Zuberi, un 30enne dell’Oregon è stato dichiarato colpevole per aver tenuto una donna in una cella checostruito nel suoe di aver rapito e aggredito sessualmente un’altra donna poche settimane prima. I rapimenti con relative aggressioni sessuali sono stati commessi nel maggio e nell’agosto 2023. L’accusa di rapimento è punibile fino all’ergastolo, mentre il trasporto della vittima oltre i confini dello Stato con l’intento di commettere attività sessuali criminali può comportare una pena fino a 10 anni. Il procuratore federale ha ricostruito per sommi capi gli atti criminali compiuti da Zuberi. Le attività dellosono emersi per caso il 15 luglio 2023 quando i detective sono stati chiamati allo Sky Lakes Medical Center per parlare con una vittima di violenza sessuale.