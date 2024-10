Sinner: “Olimpiadi erano un obiettivo. Caso doping? Non ho fatto niente di sbagliato” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un 2024 da incorniciare quello di Jannik Sinner, che tornerà in campo lunedì prossimo a Parigi-Bercy. Il tennista azzurro, dopo aver vinto anche il ricchissimo torneo esibizione di Riad, vuole chiudere l'anno con la ciliegina sulla torta, le Finals di Torino: "Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un 2024 da incorniciare quello di Jannik, che tornerà in campo lunedì prossimo a Parigi-Bercy. Il tennista azzurro, dopo aver vinto anche il ricchissimo torneo esibizione di Riad, vuole chiudere l'anno con la ciliegina sulla torta, le Finals di Torino: "Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner : “Olimpiadi erano un obiettivo. Caso doping? Non ho fatto niente di sbagliato” - Il tennista azzurro: "Sono dove ho sempre sognato: diventare il numero uno" Un 2024 da incorniciare quello di Jannik Sinner, che tornerà in campo lunedì prossimo a Parigi-Bercy. Il tennista azzurro, dopo aver vinto anche il ricchissimo torneo esibizione di Riad, vuole chiudere l'anno con la ciliegina sulla torta, le Finals di Torino: "Tutti giocano […]. (Sbircialanotizia.it)

Sinner e una semifinale da non sottovalutare : Machac ha vinto anche un oro alle Olimpiadi - Dopo il ko contro Alexander Zverev al secondo turno delle Olimpiadi di Parigi 2024, agli US Open era riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale (cedendo al britannico Jack Draper in tre set) e in Coppa Davis aveva strappato il primo set ad Alcaraz. Il ceco proverà a battere nuovamente una stella del panorama internazionale nel giro di 48 ore, ben consapevole di quanto sia difficile concretizzare un numero del genere. (Oasport.it)

Caso WADA-Sinner - la critica anche dal New York Times : “atleti dopati alle Olimpiadi” - Sulla vicenda WADA-Sinner arriva anche la “critica” del New York Times. . L’agenzia mondiale antidoping (WADA) ha annunciato appena qualche giorno fa di aver fatto appello al TAS di Losanna a seguito dell’assoluzione di Jannik Sinner per il caso Clostebol. La WADA ha chiesto per Sinner uno stop di uno-due anni di squalifica. (Lidentita.it)