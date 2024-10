Sergio Luzzatto con storia delle Brigate Rosse vince Premio Friuli Storia (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo storico Sergio Luzzatto, autore del volume "Dolore e furore. Una Storia delle Brigate Rosse" (Einaudi), è il vincitore dell'XI edizione del Premio Friuli Storia. La cerimonia di consegna si terrà sabato 26 ottobre, alle 18.00, a Udine, presso l'Auditorium del Centro culturale delle Grazie (via Pracchiuso, 21). Durante l'evento intitolato "Brigate Rosse. Sangue L'articolo Sergio Luzzatto con Storia delle Brigate Rosse vince Premio Friuli Storia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo storico, autore del volume "Dolore e furore. Una" (Einaudi), è il vincitore dell'XI edizione del. La cerimonia di consegna si terrà sabato 26 ottobre, alle 18.00, a Udine, presso l'Auditorium del Centro culturaleGrazie (via Pracchiuso, 21). Durante l'evento intitolato ". Sangue L'articoloconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

