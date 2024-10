Sarah Jessica Parker appoggia Kamala Harris citando Sex and the City (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarah Jessica Parker ha dato il suo endorsement a Kamala Harris. Con un post su Instagram, l’attrice ha spiegato che voterà per i Democratici, confermando una posizione politica presa già dalla corsa alla Casa Bianca di Barack Obama nel 2008. Sui social ha spiegato tutte le ragioni che la spingono a sostenere l’attuale vicepresidente americana, citando anche Sex and the City, serie tivù in cui per sei stagioni ha vestito i panni di Carrie Bradshaw. Fra i motivi ha menzionato infatti «una gattara senza figli che interpreto in tivù», in chiaro riferimento alla dichiarazione di JD Vance, candidato vice di Donald Trump, in un’intervista del 2021. Parole riprese anche da Taylor Swift, che le aveva scelte per firmare il suo personale endorsement ai Democratici. Lettera43.it - Sarah Jessica Parker appoggia Kamala Harris citando Sex and the City Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha dato il suo endorsement a. Con un post su Instagram, l’attrice ha spiegato che voterà per i Democratici, confermando una posizione politica presa già dalla corsa alla Casa Bianca di Barack Obama nel 2008. Sui social ha spiegato tutte le ragioni che la spingono a sostenere l’attuale vicepresidente americana,anche Sex and the, serie tivù in cui per sei stagioni ha vestito i panni di Carrie Bradshaw. Fra i motivi ha menzionato infatti «una gattara senza figli che interpreto in tivù», in chiaro riferimento alla dichiarazione di JD Vance, candidato vice di Donald Trump, in un’intervista del 2021. Parole riprese anche da Taylor Swift, che le aveva scelte per firmare il suo personale endorsement ai Democratici.

