Sarà la Justbit Srl a occuparsi del rifacimento sito istituzionale del Comune di Pescara per 244mila euro

Justbit Srl, gruppo Eprcomunicazione, si aggiudica la gara del Comune di Pescara per un importo di 244mila euro per il primo anno con opzione per il secondo anno di 225.600 euro. Eprcomunicazione Spa (Egm: Eprb), azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale

Bimbi all’asilo e alla scuola primaria senza acqua e servizi igienici. Polemica in provincia di Pescara. Il Comune : “In arrivo le cisterne” - Polemica in provincia di Pescara. Settecento studenti di un istituto comprensivo di Montesilvano, in provincia di Pescara, frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria, sono costretti a frequentare le lezioni senza acqua potabile a causa dell'emergenza idrica che sta colpendo la città. L'articolo Bimbi all’asilo e alla scuola primaria senza acqua e servizi igienici. (Orizzontescuola.it)

Incendio a Scerne di Pineto - analisi in corso da parte dell'Arta. Il Comune di Pescara consiglia di chiudere le finestre - A seguito dell’incendio scoppiato nel capannone di un’azienda chimica a Scerne di Pineto (Teramo) si è propagata una enorme nube di fumo nero. Ragion per cui, la protezione civile comunale di Pescara è in contatto diretto con l'Arta, che sta monitorando la situazione e sta effettuando tutte le... (Ilpescara.it)

Viabilità - Barba (Avs + Radici in Comune) : "Pescara concepita come un centro commerciale. Va cambiata tale visione" - “La città nelle mani di una sperimentazione, senza un piano ben preciso su traffico, parcheggi, viabilità e cantieri”. È quanto sostiene la consigliera comunale Simona Barba (Avs + Radici in Comune), che nel ribadire quanto emerso nel corso della commissione Controllo e Garanzia di venerdì 13... (Ilpescara.it)