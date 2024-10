Sanità: proclamata un'altra giornata di sciopero (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di giovedì 31 ottobre, indetto dal sindacato Usb Pubblico Impiego ed indirizzato ai dipendenti del pubblico impiego del comparto e della dirigenza.L’Asl Toscana nord ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi Pisatoday.it - Sanità: proclamata un'altra giornata di sciopero Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' stato proclamato unoper l'interadi giovedì 31 ottobre, indetto dal sindacato Usb Pubblico Impiego ed indirizzato ai dipendenti del pubblico impiego del comparto e della dirigenza.L’Asl Toscana nord ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata nera per il trasporto pubblico locale - tra Metromare e bus saltano centinaia di corse - Una giornata complicata per il trasporto pubblico locale e fioccano le proteste. Sono molti i cittadini e gli utenti di Start Romagna che nella giornata di giovedì (26 settembre) stanno riscontrando problemi sia con il bus e soprattutto con il Metromare. In particolare il servizio del Metromare... (Riminitoday.it)

Trasporto pubblico locale - Usb Lavoro Privato annuncia un'intera giornata di sciopero - Una giornata di mobilitazione per rivendicare “Salario, sicurezza e diritti”, temi centrali su cui si basa la piattaforma di rinnovo contrattuale che Usb Lavoro Privato ha presentato alle istituzioni ed associazioni datoriali. Una mobilitazione nazionale inevitabile: venerdì 20 settembre per il... (Riminitoday.it)

A.B.C. associazione bambini chirurgici del Burlo - incontro pubblico per la giornata internazionale dei “lasciti solidali” - TRIESTE- In occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale, A. . B. . . Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo propone un incontro pubblico - in programma venerdì 13 settembre alle ore 17. C. 00 a Palazzo Gopcevich, Sala Bobi Bazlen - per illustrare le caratteristiche e l’importanza. (Triesteprima.it)