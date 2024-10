Gaeta.it - Ristrutturazione del campo sportivo Rodolfo Restinetti: un nuovo progetto per Manoppello

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I lavori di riqualificazione del, situato nel cuore di, stanno per avere inizio. L’assegnazione della gara d’appalto segna un passo significativo per la trasformazione della struttura, che riceverà un finanziamento totale di 870 mila euro. Questocoinvolgerà diverse migliorie, con l’obiettivo di restituire all’impianto una faccia nuova, più moderna e multifunzionale, capace di servire non solo le associazioni sportive locali ma anche la comunità in generale. Un intervento finanziato e progettato per il futuro L’imponente somma di 870 mila euro per ladelsarà costituita da 500 mila euro provenienti dal bando del Fondo Nazionale “Sport e Periferie”, con il resto, pari a 370 mila euro, che gravità sulle casse del Comune.