Rinnovo Kvaratskhelia | Mamuka Jugeli in arrivo a Napoli svolta vicina?

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La trattativa per ildi: si attende unaFinalmente potrebbero esserci novità importanti sul fronte deldi Kvicha. È il nodo più delicato rimasto per ildopo la scorsa stagione, e la situazione tiene banco da troppo tempo. Nonostante la capacità di Antonio Conte di mantenere alta la concentrazione dei suoi, è inevitabile che la questione delstia creando qualche frizione. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss, l’agente di, arriverà anelle prossime ore per incontrare la dirigenza partenopea e discutere del prolungamento del contratto. Una visita che potrebbe segnare il tanto atteso punto di, con il procuratore che resterà in città per i prossimi quattro giorni.