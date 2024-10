Rapporto Ecri, Tajani: "Protesta formale, è inaccettabile" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri ha commentato il Rapporto Ecri difendendo le forze dell'ordine dagli attacchi: "È veramente inaccettabile quello che è stato scritto" Ilgiornale.it - Rapporto Ecri, Tajani: "Protesta formale, è inaccettabile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri ha commentato ildifendendo le forze dell'ordine dagli attacchi: "È veramentequello che è stato scritto"

**Razzismo : Tajani - 'protesta formale Italia al consiglio d'Europa per rapporto Ecri'** - Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "L'Italia ha elevato una protesta formale al Consiglio d'Europa" sul rapporto Ecri sulle forze dell'ordine. "Sono indignato". Così Antonio Tajani a 4 di Sera su rete4. (Liberoquotidiano.it)

Polizia razzista? Ecco le fonti faziose dell’Ecri. L’Italia presenta protesta formale contro il rapporto - È uno “sdegno profondo” quello che il governo ha deciso di esprimere formalmente al Consiglio d’Europa per le accuse di razzismo rivolte alla nostra polizia, nell’ambito del rapporto dell’Ecri, contro le quali si sono espressi il premier Giorgia ... (Secoloditalia.it)

Piantedosi in difesa delle forze dell’Ordine dopo rapporto Ecri : “Sono baluardi della democrazia” - In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rivendica un certo rispetto che deve essere portato all'Italia e alle decisioni che da essa vengono prese, in riferimento al rapporto Ecri pubblicato ... (Ildifforme.it)

La commissione europea ecri denuncia l’incremento della xenofobia in Italia : un rapporto allarmante - Facebook WhatsApp Twitter In un recente rapporto, la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza ha richiamato l’attenzione sulla crescente xenofobia in Italia, evidenziando la polarizzazione dei discorsi pubblici, in particolare ... (Gaeta.it)