Oasport.it - Ranking FIFA, l’Italia guadagna una posizione e sale al 9° posto. Argentina sempre in vetta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo aver archiviato una positiva finestra di ottobre con il rocambolesco pareggio di Roma contro il Belgio (2-2) e con la vittoria a Udine su Israele (4-1), la Nazionale italiana di calcio maschile si è avvicinata alla qualificazione per i quarti di finale della UEFA Nations League 2024-2025 facendo inoltre un piccolo passo avanti nel. L’aggiornamento della classifica mondiale, pubblicato oggi, ha ufficializzato infatti il sorpasso degli Azzurri sulla Colombia per il nonoassoluto con 1729.4 punti. Al comando della graduatoria ci sonoi Campioni del Mondo in carica dell’(1883.5 punti), che vede però ridurre il vantaggio nei confronti di Francia (1859.85) e Spagna (1844.33).