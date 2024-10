Puliti, raccolta ordini trimestrale migliore dal 2019 per Saipem (Di giovedì 24 ottobre 2024) Saipem ha chiuso il 3/o trimestre dell'anno con la più alta raccolta ordini dal 2/o trimestre del 2019. Lo afferma l'amministratore delegato Alessandro Puliti presentando i conti dei primi 9 mesi agli analisti finanziari. Nel trimestre concluso lo scorso 30 settembre Saipem ha visto accelerare "tutti i parametri chiave", spiega il manager sottolineando che "abbiamo archiviato i ricavi trimestrali più elevati di sempre e il margine operativo lordo più alto dal 4/o trimestre del 2025". I ricavi trimestrali si sono attestati a 3,7 miliardi di euro, crescendo del 23% su base annua e del 10% rispetto al 2/o trimestre, sostenuti dalla crescita delle attività di ingegneria e costruzioni (E&C). Il margine operativo lordo invece è cresciuto del 48% su base annua e del 14% su base trimestrale a 340 milioni. Quotidiano.net - Puliti, raccolta ordini trimestrale migliore dal 2019 per Saipem Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha chiuso il 3/o trimestre dell'anno con la più altadal 2/o trimestre del. Lo afferma l'amministratore delegato Alessandropresentando i conti dei primi 9 mesi agli analisti finanziari. Nel trimestre concluso lo scorso 30 settembreha visto accelerare "tutti i parametri chiave", spiega il manager sottolineando che "abbiamo archiviato i ricavi trimestrali più elevati di sempre e il margine operativo lordo più alto dal 4/o trimestre del 2025". I ricavi trimestrali si sono attestati a 3,7 miliardi di euro, crescendo del 23% su base annua e del 10% rispetto al 2/o trimestre, sostenuti dalla crescita delle attività di ingegneria e costruzioni (E&C). Il margine operativo lordo invece è cresciuto del 48% su base annua e del 14% su basea 340 milioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Puliti, raccolta ordini trimestrale migliore dal 2019 per Saipem - Saipem ha chiuso il 3/o trimestre dell'anno con la più alta raccolta ordini dal 2/o trimestre del 2019. Lo afferma l'amministratore delegato Alessandro Puliti presentando i conti dei primi 9 mesi agli ... (ansa.it)

Saipem alza guidance 2024 e vola in borsa. Per analisti il titolo ha (tanto) spazio per correre - Nel trimestre nuovi ordini acquisiti per circa 6,4 ... Nuova guidance con più ricavi (oltre i 14 miliardi) Il gruppo guidato dall’ad Alessandro Puliti ha rivisto al rialzo le stime per la fine ... (finanzaonline.com)

Saipem: trimestre oltre attese, migliorata guidance 2024 - Trimestrale superiore alle attese per Saipem che migliora anche la guidance per il 2024. Nel terzo trimestre del 2024 il gruppo guidato da Alessandro Puliti ha visto i ricavi attestarsi a 3.712 milion ... (borse.it)