Po, la piena è transitata: i livelli scendono sotto la soglia rossa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il colmo di piena del Po ha transitato alla sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta nel corso della serata del 22 ottobre, con livelli di poco superiori alla soglia 3 di criticità (elevata, colore rosso). In queste ore i livelli sono in graduale calo ma si manterranno ancora sopra la Parmatoday.it - Po, la piena è transitata: i livelli scendono sotto la soglia rossa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il colmo didel Po ha transitato alla sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta nel corso della serata del 22 ottobre, condi poco superiori alla3 di criticità (elevata, colore rosso). In queste ore isono in graduale calo ma si manterranno ancora sopra la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagamenti e paura ad Argenta : "Livelli alti e campagne sott’acqua". Fiato sospeso per la piena del Reno - "Dopo soli 16 mesi dall’alluvione quegli stessi terreni sono nuovamente sott’acqua; questi eventi non possono più essere considerati eccezionali e vanno pertanto gestiti in modo adeguato" sbotta il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca. Un intervento, puntualizza Baldini, "necessario vista la situazione". (Ilrestodelcarlino.it)

Livelli dei fiumi : passa la piena del Senio - occhi puntati su Lamone e Montone - Aggiornamento sui livelli idrometrici dei fiumi alle 10.15. Il Sillaro rimane oltre la soglia arancione a Sesto Imolese, e oltre la rossa a Portonovo (al confine tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna). Santerno oltre la soglia arancione (ma discendente) a Massa Lombarda, e rosso a S... (Ravennatoday.it)

La piena del Po in provincia di Rovigo mostrano la furia dell'acqua a Polesella - Il fiume in piena ha allagato parzialmente le aree golenali. C'è chi prova a passare con la bici ma cambia idea una volta visto il livello raggiunto dall'acqua ... (msn.com)

Allarme fiumi, Po in piena. L’Emilia Romagna: “Stato d’emergenza nazionale e i primi 50 milioni”, la diretta - Dopo l’alluvione preoccupazione per il deflusso dei corsi d’acqua anche perché Arpae ha diramato una nuova allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali. In regione restano circa 2mila gli ... (ilrestodelcarlino.it)

Rovigo, il drone sorvola la piena del fiume Po all'altezza di Ficarolo - Il drone sorvola la piena del fiume Po all'altezza del comune di Ficarolo, in provincia di Rovigo. La nebbia ha avvolto il passaggio dell'alto livello del fiume nella nebbia per tutte le prime ore ... (rainews.it)