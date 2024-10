Passante ferroviario, viale Lazio tra l'incudine e il martello: "Per i lavori alla nuova fermata si facciano meno rumori" (Di giovedì 24 ottobre 2024) In teoria, se il cronoprogramma sarà rispettato, entro due anni e mezzo, viale Lazio avrà una fermata del Passante ferroviario da dove col treno si potrà arrivare in aeroporto. Al momento, però, chi vive da quelle parti, ma anche chi frequenta o lavora alla scuola Tomaselli, deve fare i conti con Palermotoday.it - Passante ferroviario, viale Lazio tra l'incudine e il martello: "Per i lavori alla nuova fermata si facciano meno rumori" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In teoria, se il cronoprogramma sarà rispettato, entro due anni e mezzo,avrà unadelda dove col treno si potrà arrivare in aeroporto. Al momento, però, chi vive da quelle parti, ma anche chi frequenta o lavorascuola Tomaselli, deve fare i conti con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papola Casale, quattro cantieri tra vie e parcheggi: «Così l’aeroporto cambierà volto» - permetteranno la realizzazione un collegamento con la rete ferroviaria: 8 km, comprensivi delle 2 bretelle a semplice binario per assicurare i collegamenti (passando per contrada Montenegro) verso ... (quotidianodipuglia.it)

Asti-Alba, trasporto pubblico nel caos con treni che non passano e pullman strapieni - Continuano a ripetersi i casi di treni soppressi o in ritardo e gli studenti denunciano pullman troppo affollati. (lanuovaprovincia.it)

Accordo con la Regione: Rfi finanzierà la progettazione del treno diretto Gemona-Pordenone - «Accordo aggiuntivo tra Regione e Rfi: Rete ferroviaria italiana effettuerà anche la seconda ... collegare i treni merci in direzione porto Trieste senza dover passare per il nodo di Udine, che come ... (messaggeroveneto.gelocal.it)