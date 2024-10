Non solo Cultura, verso l’addio anche il capo di gabinetto di Bernini al ministero dell’Università (Di giovedì 24 ottobre 2024) Volano e saltano i capi di gabinetto del governo Meloni. Dopo le dimissioni di Francesco Spano dal ministero della Cultura di Alessandri Giuli, questa volta, per ragioni del tutto differenti, al dicastero dell’Università e ricerca guidato da Anna Maria Bernini. L’esponente di Forza Italia è stata già informata della decisione di Marcella Panucci, capo del gabinetto del ministero trasversalmente apprezzata e, tra le altre cose, ex direttore generale di Confindustria. “Confermo questa mia intenzione: niente di personale contro Bernini e l’attività del ministero. Anzi, stiamo valutando insieme come gestire questa fase nei prossimi giorni”, conferma Panucci, raggiunta dal Foglio negli Usa. Ilfoglio.it - Non solo Cultura, verso l’addio anche il capo di gabinetto di Bernini al ministero dell’Università Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Volano e saltano i capi didel governo Meloni. Dopo le dimissioni di Francesco Spano daldelladi Alessandri Giuli, questa volta, per ragioni del tutto differenti, al dicasteroe ricerca guidato da Anna Maria. L’esponente di Forza Italia è stata già informata della decisione di Marcella Panucci,deldeltrasversalmente apprezzata e, tra le altre cose, ex direttore generale di Confindustria. “Confermo questa mia intenzione: niente di personale controe l’attività del. Anzi, stiamo valutando insieme come gestire questa fase nei prossimi giorni”, conferma Panucci, raggiunta dal Foglio negli Usa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il capo di gabinetto del ministero della Cultura Spano si dimette. "Attacchi personali - non posso restare" - Nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, pertanto, ritengo doveroso da parte mia fare un passo indietro. . Co non mi impedisce, evidentemente, di esprimerLe la mia profonda gratitudine per la stima ed il sostegno che mi ha mostrato senza esitazione". A spiegarne le ragioni, lo stesso Spano in una lettera indirizzata al ministro Alessandro Giuli. (Agi.it)

Ministero Cultura - il capo di gabinetto Spano lascia dopo 10 giorni : si dimette il fedelissimo di Giuli - Chi è Francesco Spano Avvocato 47enne, Francesco Spano è stato direttore dell’Unar, l’ufficio antidiscriminazioni razziali della presidenza del Consiglio dei ministri durante il governo di Paolo Gentiloni. Si dimise ma poi le accuse si rivelarono infondate. La Corte dei Conti scagionò Spano confermando la regolarità del bando e dei fondi. (Lapresse.it)

Nuova tegola sulla Cultura. Se ne va il capo di gabinetto : "Sgradevoli attacchi personali" - Dopo l’annuncio di Report sul nuovo caso, Spano ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del ministro Giuli che lo aveva nominato solo 10 giorni fa. All’attacco, ovviamente, le opposizioni. Avvocato, 47 anni, toscano, è stato sempre apprezzato come manager pubblico sin dai primi incarichi con Giuliano Amato e con il gruppo del Pd alla Camera. (Quotidiano.net)