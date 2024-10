NBA 2K25, un capolavoro videoludico sportivo sporcato dalle microtransazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i titoli sportivi che vengono pubblicati annualmente, la serie NBA 2K ha da tempo consolidato la sua reputazione grazie alla sua grafica davvero incredibile e alla vasta gamma di modalità di gioco disponibili (e anche grazie al fatto che non esiste più un vero competitor, diciamocelo). Anche per NBA 2K25, questa tradizione viene mantenuta, offrendo un’esperienza di gioco visivamente sorprendente e ricca di contenuti. Tuttavia, questo nuovo capitolo non è esente da difetti, tra cui il ritorno dell’ormai famigerata spinta verso le microtransazioni, che rischiano di rovinare l’esperienza per molti giocatori. Realismo e animazioni Uno degli aspetti più elogiati di NBA 2K25 è il suo eccezionale realismo. Utilizzando l’angolo della telecamera “broadcast“, si ha davvero la sensazione di assistere a una vera partita NBA. Esports247.it - NBA 2K25, un capolavoro videoludico sportivo sporcato dalle microtransazioni Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra i titoli sportivi che vengono pubblicati annualmente, la serie NBA 2K ha da tempo consolidato la sua reputazione grazie alla sua grafica davvero incredibile e alla vasta gamma di modalità di gioco disponibili (e anche grazie al fatto che non esiste più un vero competitor, diciamocelo). Anche per NBA, questa tradizione viene mantenuta, offrendo un’esperienza di gioco visivamente sorprendente e ricca di contenuti. Tuttavia, questo nuovo capitolo non è esente da difetti, tra cui il ritorno dell’ormai famigerata spinta verso le, che rischiano di rovinare l’esperienza per molti giocatori. Realismo e animazioni Uno degli aspetti più elogiati di NBAè il suo eccezionale realismo. Utilizzando l’angolo della telecamera “broadcast“, si ha davvero la sensazione di assistere a una vera partita NBA.

