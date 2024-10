Musica: Angelina Mango, “stop al tour per motivi di salute” (Di giovedì 24 ottobre 2024) «23 ottobre 2024. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto». Firmato Nina. La pagina bianca di un quaderno, la scrittura in stampatello, qualche cuoricino qui e là: Angelina Mango comunica così, con una foto della sua lettera ai fan pubblica sulle sue pagine social, la difficile decisione di fermare un tour appena iniziato che l’avrebbe portato nei club italiani e in quelli europei. «Ho iniziato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi ei concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – ha scritto l’artista nel suo messaggio -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «23 ottobre 2024. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo laal primo posto». Firmato Nina. La pagina bianca di un quaderno, la scrittura in stampatello, qualche cuoricino qui e là:comunica così, con una foto della sua lettera ai fan pubblica sulle sue pagine social, la difficile decisione di fermare unappena iniziato che l’avrebbe portato nei club italiani e in quelli europei. «Ho iniziato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi ei concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore – ha scritto l’artista nel suo messaggio -. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Devo prendermi cura della mia salute” : perché Angelina Mango ha annullato il tour - Adesso la cantante ha deciso di dare priorità a se stessa e alla sua salute, con grande umiltà. . Per Angelina Mango il 2024 è stato un anno pieno di soddisfazioni, ma anche impegni vissuti uno dietro l’altro, dal successo al Festival di Sanremo con La noia fino all’esperienza all’Eurovision, poi la promozione del disco Poké melodrama alla fine di maggio e i concerti estivi in cui ha fatto ballare spiagge e club in giro per tutta Italia e in Europa. (News.robadadonne.it)

Angelina Mango annulla il tour in Italia ed Europa : “devo fermarmi - la salute al primo posto” - Angelina Mango cancella il tour per motivi di salute Una brutta notizia per i tantissimi fan di Angelina Mango che aspettavano di vederla dal vivo, prima al Fabrique di Milano e poi in giro per l’Europa. L’annuncio è arrivato dalla stessa cantante sui social. Forza Angelina, siamo tutti con te! . Dopo le date sold out di Roma e Napoli, Angelina aveva in programma una serie di concerti in Italia, tra cui due 2 date tutte esaurite a Milano, e alcuni concerti in Europa. (Superguidatv.it)

Angelina Mango cancella il tour europeo : la preoccupazione dei fan - Angelina Mango aveva già rimandato due date in precedenza per una rinofaringite Nonostante l’entusiasmo per il ritorno sul palco dopo i mesi difficili causati dalla pandemia globale, Angelina si è trovata ad affrontare sfide impreviste. La notizia della cancellazione del tour di Angelina Mango ha sorpreso i fan, generando un’ondata di preoccupazione e sostegno. (Notizie.com)