Muore dopo un intervento di routine: 4 indagati, si attende l'autopsia sulla salma di Carrozza (Di giovedì 24 ottobre 2024) indagati 4 medici per la morte di Angelo Maria Carrozza, l’imprenditore 73enne di Altavilla Silentina deceduto presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno (Caserta), dopo un intervento di routine alla prostata.Il 28 ottobre sarà nominato il medico legale e, come già annunciato, sarà Salernotoday.it - Muore dopo un intervento di routine: 4 indagati, si attende l'autopsia sulla salma di Carrozza Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)4 medici per la morte di Angelo Maria, l’imprenditore 73enne di Altavilla Silentina deceduto presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno (Caserta),undialla prostata.Il 28 ottobre sarà nominato il medico legale e, come già annunciato, sarà

