MotoGp Thailandia Marquez arbitro tra Martin e Bagnaia | Farò attenzione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Buriram, 24 ottobre 2024 – Non sarà un 2015, cioè col grande rivale in pista che era Vale Rossi, ma Marcsi ritrova ancora una voltadi una sfida mondiale. Tra Jorgee Peccoc’è lui, l’otto volte iridato, che è troppo indietro per pensare a un clamoroso recupero, ma ormai è tornato costantemente al vertice grazie a Ducati, che il prossimo anno lo promuoverà nel team ufficiale, e dunque in grado di vincere ancora e giocarsi podi dopo il successo di Philip Island.dovranno fare, perché hanno molto di più da perdere rispetto ache è pronto a dare battaglia, ma a detta sua nel segno della regolarità e del fair play. Non vuole fermarsi lo spagnolo dopo il successo in Australia.