Quotidiano.net - Migranti, Meloni fa muro: "Difendiamo il modello Albania". Mattarella firma il decreto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non consentirò che una soluzione che rispetta il diritto italiano ed europeo venga smontata". Dopo due giorni di silenzio diplomatico per evitare ulteriori tensioni con il capo dello Stato, Giorgiasceglie la festa per gli 80 anni del Tempo per riprendere l’attacco. Però con qualche cautela, evidentemente imposta dalla necessità di non tornare ai ferri corti con il Quirinale. Chiarisce infatti che a voler bloccare il, "proprio perché può essere la chiave di volta di un altro approccio al tema dei flussi migratori" sono i politici "non i magistrati". In effetti, i rapporti tra premier e presidente della Repubblica sembrano rientrati almeno alla normalità dopo una tensione altissima, in cui si è registrato forse il punto più basso dall’insediamento di questo governo.