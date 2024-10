Midnight Sons: il ritardo di Blade permette ai Marvel Studios un’accelerata sullo sviluppo? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Midnight Sons: il ritardo di Blade permette ai Marvel Studios un’accelerata sullo sviluppo? Da diversi anni si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un film Midnight Sons incentrato sugli eroi soprannaturali del MCU. Werewolf by Night ha aperto le porte all’esplorazione di questo angolo di mondo condiviso quando ci ha presentato Jack Russell e Man-Thing, mentre alcuni progetti diversi hanno confermato l’esistenza dei vampiri. Abbiamo anche Agatha All Along, una serie che si occupa di stregoneria e che potenzialmente introdurrà personaggi come Mephisto e Death. Moon Knight è un altro personaggio che si adatterebbe bene a Midnight Sons, anche se Blade è probabilmente il progetto che più probabilmente getterà le basi per qualsiasi tipo di team-up soprannaturale. Ieri abbiamo appreso che Blade non uscirà più il prossimo novembre. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): ildiai? Da diversi anni si vocifera che istiano sviluppando un filmincentrato sugli eroi soprannaturali del MCU. Werewolf by Night ha aperto le porte all’esplorazione di questo angolo di mondo condiviso quando ci ha presentato Jack Russell e Man-Thing, mentre alcuni progetti diversi hanno confermato l’esistenza dei vampiri. Abbiamo anche Agatha All Along, una serie che si occupa di stregoneria e che potenzialmente introdurrà personaggi come Mephisto e Death. Moon Knight è un altro personaggio che si adatterebbe bene a, anche seè probabilmente il progetto che più probabilmente getterà le basi per qualsiasi tipo di team-up soprannaturale. Ieri abbiamo appreso chenon uscirà più il prossimo novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marvel Studios : Un futuro ricco di progetti fino al 2028! - Nonostante questi problemi, i Marvel Studios non demordono e si ipotizza che il film possa essere riprogrammato per una delle date del 2026 già riservate dai Marvel Studios: il 13 febbraio 2026 o il 6 novembre 2026. Serie TV 2024: Echo – 29 novembre 2024; Agatha: Darkhold Diaries – 2024 Serie TV 2025: Daredevil: Born Again – 2025; Ironheart – 2025; Armor Wars – 2025 (inizialmente previsto come film, ora serie TV) Serie TV 2026: Wonder Man – 2026; Nonostante le difficoltà, i Marvel Studios continuano a lavorare su un futuro ricco di progetti, promettendo ai fan dell’MCU un decennio pieno di emozioni e avventure. (Nerdpool.it)

Marvel Studios – quali sono i tre misteriosi progetti in uscita nel 2028? - Dopo la conclusione della Saga dell’Infinito, Strange è tornato alle sue radici soliste con Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022, un successo al botteghino che ha incassato 955 milioni di dollari in tutto il mondo. La Marvel ha in programma di realizzare un vero e proprio film sugli X-Men sotto la sua bandiera, ma resta da vedere in che veste. (Nerdpool.it)

Deadpool & Wolverine : ai Marvel Studios si discute di un sequel del film - Deadpool & Wolverine: svelata la data di uscita in digitale e homevideo, ecco i contenuti bonus Un recordo dopo l'altro Il team-up di supereroi di Shawn Levy è ora il film vietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi e continua a battere record. Anche se la notizia non sorprenderà più di tanto dopo l'incredibile successo al botteghino del film, si dice che i Marvel Studios stiano progettando un sequel di Deadpool & Wolverine. (Movieplayer.it)