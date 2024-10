Manchester City Guardiola | Haaland è incredibile Mi diverto nel guardare come stiamo giocando

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Erling ha questacapacità. Può toccare la palla 15 volte e avere ben sette o otto occasioni da gol. Ha segnato due gol e ne avrebbe potuti segnare altri due. Ha fatto un gol fantastico, ma ha segnato un gol simile contro il Dortmund un paio di anni fa con un passaggiodi Joao Cancelo”. Pepè estasiato da Erlingnella sua intervista a seguito della netta affermazione per 5-0 delsullo Sparta Praga. “Mi sto divertendo molto perultimamente. Non il secondo tempo contro il Fulham, ma in generale sono molto contento”, ha aggiunto Pep. “lavorando per attaccare sempre meglio, è questione di pazienza. Segnamo quattro gol a Bratislava e cinque gol qui, siamo terzi in classifica con cinque partite.