M5S, Casaleggio: "Lo scontro Conte-Grillo? Avanti così resterà un solo elettore" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ne resterà uno solo? "Sì, ma un solo elettore" per il Movimento 5 Stelle "se continuano così". Parola di Davide Casaleggio, proprietario della Casaleggio Associati, ex presidente dell'Associazione Rousseau e figlio di Gianroberto Casaleggio, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1. E sulle parole di Conte, Contenute nel nuovo libro di Bruno Vespa, con cui il presidente M5S ha di fatto 'licenziato' il Garante, Casaleggio commenta: "Sono dichiarazioni un po' strane. Vengono fatte alla presentazione del libro di Vespa: Conte lo dice a Vespa invece che a Grillo e agli iscritti?". Il futuro del Movimento 5 Stelle Il M5S è morto? "Rispetto a quello che conoscevo io è rimasto solo il nome", aggiunge il figlio di Gianroberto Casaleggio.

