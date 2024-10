Life Is Strange Double Exposure: Come sbloccare il telefono di Vinh (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel secondo capitolo di Life is Strange: Double Exposure, la situazione di Vinh diventa un mistero intrigante, che coinvolge il suo telefono e alcuni eventi misteriosi. Dopo avervi spiegato Come aprire la valigetta di Lucas, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Guida per sbloccare il telefono di Vinh. Dove Trovare Vinh Inizia la tua avventura nel Living World. Vinh si trova nel suo ufficio all’interno dell’edificio amministrativo. Avvicinati a lui e scoprirai che è in difficoltà con il suo telefono. È convinto di averlo perso e, una volta recuperato, non riesce a sbloccarlo, dichiarando che il codice è andato nel dimenticatoio a causa dei postumi di una sbronza. Qui, Vinh ti darà un indizio cruciale: il codice di sblocco è l’anno in cui è morto un famoso “magician scientist”. Esplora il Mondo dei Morti Per ottenere maggiori informazioni, dovrai passare al Dead World. Gamerbrain.net - Life Is Strange Double Exposure: Come sbloccare il telefono di Vinh Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel secondo capitolo diis, la situazione didiventa un mistero intrigante, che coinvolge il suoe alcuni eventi misteriosi. Dopo avervi spiegatoaprire la valigetta di Lucas, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Guida perildi. Dove TrovareInizia la tua avventura nel Living World.si trova nel suo ufficio all’interno dell’edificio amministrativo. Avvicinati a lui e scoprirai che è in difficoltà con il suo. È convinto di averlo perso e, una volta recuperato, non riesce a sbloccarlo, dichiarando che il codice è andato nel dimenticatoio a causa dei postumi di una sbronza. Qui,ti darà un indizio cruciale: il codice di sblocco è l’anno in cui è morto un famoso “magician scientist”. Esplora il Mondo dei Morti Per ottenere maggiori informazioni, dovrai passare al Dead World.

