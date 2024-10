Libano, 50 razzi verso Israele: 2 persone gravemente ferite. Tre soldati di Beirut uccisi dal fuoco di Tel Aviv (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Libano proseguono gli scontri con le truppe di Tel Aviv, mentre razzi attraversano il confine dei Paese dei Cedri verso il nord di Israele. Almeno due persone sono rimaste ferite a causa del lancio di ordigni dal Libano contro la città di Nahariya e le aree limitrofe. Lo riferisce il Times of Israel, che cita i soccorritori. Il giornale Haaretz parla di due israeliani feriti in modo grave. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato via X il lancio di circa 50 razzi nell’arco di due minuti dal Paese dei Cedri, alcuni dei quali sono stati intercettati. Tre soldati libanesi, tra cui un ufficiale, sono stati uccisi dal fuoco israeliano nel sud del Libano. Lo ha dichiarato l’esercito libanese, secondo quanto riporta L’Orient-Le Jour. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inproseguono gli scontri con le truppe di Tel, mentreattraversano il confine dei Paese dei Cedriil nord di. Almeno duesono rimastea causa del lancio di ordigni dalcontro la città di Nahariya e le aree limitrofe. Lo riferisce il Times of Israel, che cita i soccorritori. Il giornale Haaretz parla di due israeliani feriti in modo grave. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato via X il lancio di circa 50nell’arco di due minuti dal Paese dei Cedri, alcuni dei quali sono stati intercettati. Trelibanesi, tra cui un ufficiale, sono statidalisraeliano nel sud del. Lo ha dichiarato l’esercito libanese, secondo quanto riporta L’Orient-Le Jour.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Medioriente : sirene a Tel Aviv e in centro Israele per razzi da Libano - Alcuni dei razzi sono stati intercettati. Lo comunica l’Idf, specificando che sono stati identificati quattro razzi che attraversavano il Libano verso il territorio israeliano. (LaPresse) – Sirene d’allarme sono suonate a Tel Aviv e in diverse aree nel centro di Israele per razzi esplosi dal Libano in territorio israeliano. (Lapresse.it)

Israele - lanciati razzi dal Libano verso la zona di Haifa - Hezbollah, intanto, afferma di aver bombardato la base Glilot dell’Unità di intelligence militare 8200, nella periferia di Tel Aviv. Una raffica di oltre 20 razzi provenienti dal Libano è stata lanciata verso la zona di Haifa, in Israele, non lontano dal confine con il Paese dei Cedri. Successivamente altri 10 razzi sono stati lanciati verso Kiryat Shmona. (Lapresse.it)

Hezbollah : “Razzi su una base del Mossad vicino a Tel Aviv”. Libano - Israele ordina l’evacuazione di Tiro. Idf conferma : “Ucciso Safieddine” - L'articolo Hezbollah: “Razzi su una base del Mossad vicino a Tel Aviv”. Libano, Israele ordina l’evacuazione di Tiro. Idf conferma: “Ucciso Safieddine” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)