Le proiezioni di qualificazione in Champions dopo le prime tre giornate: come finiranno le italiane (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è appena conclusa la terza giornata del girone unico di Champions League, ne mancano cinque: in base alle simulazioni fatte al computer, l'Inter è messa benissimo, proiettata verso il quinto posto finale e la qualificazione diretta agli ottavi. Più dietro Atalanta, Juventus e Milan, che sarebbero fuori dalla top 8 ma comunque qualificate ai sedicesimi. Unica squadra italiana eliminata già nel girone sarebbe il Bologna. Fanpage.it - Le proiezioni di qualificazione in Champions dopo le prime tre giornate: come finiranno le italiane Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si è appena conclusa la terza giornata del girone unico diLeague, ne mancano cinque: in base alle simulazioni fatte al computer, l'Inter è messa benissimo, proiettata verso il quinto posto finale e ladiretta agli ottavi. Più dietro Atalanta, Juventus e Milan, che sarebbero fuori dalla top 8 ma comunque qualificate ai sedicesimi. Unica squadra italiana eliminata già nel girone sarebbe il Bologna.

