L’assurdo rigore dato contro all’Atletico Madrid in Champions, Simeone: “Errore brutale dell’arbitro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un calciatore del Lille tocca il pallone con le mani in area, ma per l'arbitro Guida è il contrario. Il fischioetto italiano decreta un calcio di rigore per l'Atletico Madrid. Errore clamoroso, confermato dal VAR, e il Lille ha vinto 3-1 in Champions con l'Atletico Madrid. Fanpage.it - L’assurdo rigore dato contro all’Atletico Madrid in Champions, Simeone: “Errore brutale dell’arbitro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un calciatore del Lille tocca il pallone con le mani in area, ma per l'arbitro Guida è il contrario. Il fischioetto italiano decreta un calcio diper l'Atletico. Errore clamoroso, confermato dal VAR, e il Lille ha vinto 3-1 incon l'Atletico

