Ilgiorno.it - La svolta nell’omicidio Montini: sangue, video e soldi falsi le prove contro il 17enne

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Garzeno (Como) - Il tentativo di farsi cambiare dalla vittima banconote false, gli spostamenti dell’auto della madre, mentre accompagnava a scuola guida il diciassettenne in stato di fermo per l’omicidio di Candido, compatibili con l’orario della sua morte, e la traccia ematica sul coltello utilizzato per l’omicidio, ma anche sul corrimano della scala esterna e sul cancello. Domani mattina (venerdì), quando il ragazzo sarà interrogato dal gip del Tribunale dei Minori di Milano, se deciderà di rispondere dovrà darà spiegazioni su una quantità di indizi che lo accusano, e che non si limitano alla sola traccia genetica prelevata dal coltello. Innanzi tutto il movente.