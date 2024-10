La legge di Bilancio non conferma il taglio del canone Rai: nel 2025 tornerà a 90 euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) La legge di Bilancio 2025 approvata il 15 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri e firmata ieri, mercoledì 23 ottobre, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella non prevede alcuno stanziamento per prorogare il taglio del canone Rai, che con la scorsa manovra era sceso a 70 euro per tutto il 2024. Il canone Rai, dunque, tornerà al livello precedente di 90 euro all’anno, a differenza di quanto annunciato il 16 ottobre scorso in conferenza stampa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il provvedimento sulla tv pubblica infatti non è contenuto nel testo licenziato ieri dal Quirinale e inviato poi alla Camera dei Deputati: deve essere saltato in sede di via libera del Consiglio dei ministri. Ma c’è tempo per un eventuale ripensamento. Tpi.it - La legge di Bilancio non conferma il taglio del canone Rai: nel 2025 tornerà a 90 euro Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladiapprovata il 15 ottobre scorso dal Consiglio dei ministri e firmata ieri, mercoledì 23 ottobre, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella non prevede alcuno stanziamento per prorogare ildelRai, che con la scorsa manovra era sceso a 70per tutto il 2024. IlRai, dunque,al livello precedente di 90all’anno, a differenza di quanto annunciato il 16 ottobre scorso in conferenza stampa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il provvedimento sulla tv pubblica infatti non è contenuto nel testo licenziato ieri dal Quirinale e inviato poi alla Camera dei Deputati: deve essere saltato in sede di via libera del Consiglio dei ministri. Ma c’è tempo per un eventuale ripensamento.

