La campagna di Trump accusa il partito laburista inglese di ingerenza nelle elezioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) La campagna dell'ex presidente Donald Trump accusa il partito laburista inglese di ingerenza nelle elezioni. Le accuse sono arrivate dopo che alcuni volontari del partito laburista si sono recati negli States per aiutare la campagna della vicepresidente Kamala Harris.

