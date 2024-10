Liberoquotidiano.it - Il tennis su Sky: ecco il gran finale di stagione, gli appuntamenti top da non perdere

Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta per partire ildi unadistraordinaria, che regalerà ancora tanto spettacolo e divertimento nella Casa dello Sport di Sky. Dopo 10 mesi di sfide appassionanti, in arrivo oltre 600 ore dilive da vivere su Sky e in streaming su NOW, con ben 10 tornei in 60 giorni. Tra questi, quattrodi eventi che vedranno in campo tantissima Italia: si parte già lunedì 28 ottobre dal Masters 1000 di Parigi-Bercy in esclusiva su Sky, di scena fino al 3 novembre, per poi tornare a Torino dal 10 al 17 novembre per le Nitto ATP Finals, dove Jannik Sinner proverà a legittimare il ruolo di numero uno del mondo.