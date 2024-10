Ilrestodelcarlino.it - Il Pd chiede un’inchiesta: "Ecco il fiume di soldi e una sede fantasma: il buco nero dell’Atim"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una serie di "affidi diretti sopra soglia" a società spesso "non marchigiane". Una"il cui affitto costa 80mila euro in tre anni, per un contratto di sei totali, e deserta in pieno orario lavorativo". E "un addendum di 300mila euro" nel contratto dell’ex ct della Nazionale di calcio, oggi allenatore dell’Arabia Saudita Roberto Mancini, testimonial delle Marche, "che dovrà devolvere in beneficenza a tre Enti del Terzo settore". È quanto ha denunciato, ieri mattina, il Pd regionale annunciando la richiesta di una Commissione d’inchiesta sull’operato dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, e parlando di "un".