"Il Gruffalò" in scena al Teatro Stimate (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il Gruffalò" in scena al Teatro Stimate il 10 novembre 2024. Musical per tutta la famiglia tratto dal best-seller di Julia Donaldson e Axel Sheffler.Nello scenario di un notturno bosco frondoso tre giovani amici, attorno a un fuoco, si raccontano una storia di paura, con protagonista un Veronasera.it - "Il Gruffalò" in scena al Teatro Stimate Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il" inalil 10 novembre 2024. Musical per tutta la famiglia tratto dal best-seller di Julia Donaldson e Axel Sheffler.Nellorio di un notturno bosco frondoso tre giovani amici, attorno a un fuoco, si raccontano una storia di paura, con protagonista un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In scena al Teatro del Parco lo spettacolo per i più piccoli "Chi ha paura dei denti di ferro?" - . 30, va in scena lo spettacolo Chi ha paura dei. Secondo spettacolo in cartellone al Teatro del Parco per "Domenica a Teatro 2024/25", la rassegna di teatro per bambini e famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven: domenica 27 ottobre, alle ore 16. (Veneziatoday.it)

Materiali in scena : al teatro di Cavriglia tornano le grandi notti di teatro - Siamo ormai prossimi all’inizio dell’edizione 2024, la nona, della rassegna “Materiali In Scena” e il suo programma conferma gli intenti che il Comune di Cavriglia, con l’assessore alla cultura e vicesindaco Filippo Boni e la Materiali Sonori, hanno voluto dare fin dall’inizio: far diventare il... (Arezzonotizie.it)

Al Teatro Tempio va in scena ?echov con lo spettacolo "Zio Vanja" - Appuntamento al Teatro Tempio di Modena da venerdì 25 ottobre a domenica 27 (venerdì alle 21, sabato e domenica alle 17) con lo spettacolo della compagnia Teatrodiungiorno "Zio Vanja", dall'opera di Anton ?echov. Considerata una delle opere più importanti e significative del Teatro di tutti i. (Modenatoday.it)