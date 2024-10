Digital-news.it - Il Gran Finale della Stagione Tennis su Sky Sport e NOW. Sinner si racconta in esclusiva

(Di giovedì 24 ottobre 2024) ILDI UNASTRAORDINARIA DINELLA CASA DELLODI SKYDOPO 10 MESI DIDI SFIDE,IN ARRIVO OLTRE 600 ORE DICONWTA FINALS, ATP FINALS, COPPA DAVIS E TANTO ALTRODA LUNEDÌ LE GARE DECISIVEDI UN ANNO INCREDIBILE PER L’ITALIA DEL:SI PARTE DAL MASTERS 1000 DI PARIGI-BERCY INE da domani, su SkyUno e on demandLA NUOVA PRODUZIONE ORIGINALE DI SKY“Jannik, oltre il– Capitolo 3”SIIN UN’INTERVISTA SPECIALEAL DIRETTORE DI SKYFEDERICO FERRIUN BILANCIO DELL’ULTIMO ANNO CHE LO HA INCORONATO N.1 DEL RANKING MONDIALEE UN’INCONSUETA PROSPETTIVA FUORI DAL CAMPOASCOLTI DA RECORD PER ILSU SKY,6 MATCHJ NELLA TOP TEN DEI PIÙ VISTI DI SEMPREE ANCORA, ON AIR DAL 26 OTTOBRE LA NUOVA CAMPAGNA“ILDI”#SkySta per partire ildi unadi