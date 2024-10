Il Giro d’Italia edizione 2025 farà tappa nella nostra città (Di giovedì 24 ottobre 2024) La presentazione ufficiale avrà luogo il 21 novembre, ma le prime indiscrezioni sulle tappe del prossimo Giro d’Italia stanno già trapelando. E tra le città che verranno toccate dalla Carovana Rosa ci sarà anche Modena. E un po’ tutto il territorio tra la nostra città e la provincia reggiana potrà vedere da vicino il passaggio dei corridori: si parla già di un traguardo sotto la Pietra di Bismantova e il giorno successivo un "inchino" ai castelli matildici. Il percorso della corsa di ciclismo più amata del Paese è comunque ancora in via di definizione e verrà svelato ufficialmente, come detto, tra qualche settimana a Roma, ma c’è una certezza: il 21 maggio l’arrivo di quella che dovrebbe essere l’undicesima tappa, sarà a Castelnovo Monti, nell’Appennino reggiano. Ilrestodelcarlino.it - Il Giro d’Italia edizione 2025 farà tappa nella nostra città Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La presentazione ufficiale avrà luogo il 21 novembre, ma le prime indiscrezioni sulle tappe del prossimostanno già trapelando. E tra leche verranno toccate dalla Carovana Rosa ci sarà anche Modena. E un po’ tutto il territorio tra lae la provincia reggiana potrà vedere da vicino il passaggio dei corridori: si parla già di un traguardo sotto la Pietra di Bismantova e il giorno successivo un "inchino" ai castelli matildici. Il percorso della corsa di ciclismo più amata del Paese è comunque ancora in via di definizione e verrà svelato ufficialmente, come detto, tra qualche settimana a Roma, ma c’è una certezza: il 21 maggio l’arrivo di quella che dovrebbe essere l’undicesima, sarà a Castelnovo Monti, nell’Appennino reggiano.

