Il giallo di Alessandro Meluzzi: è sparito dopo l’ictus. "La famiglia parli" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo psicologo manca dalla scena pubblica da quasi un anno a causa di un ictus che lo colpì lo scorso dicembre. Adesso l'appello degli amici e dei colleghi Ilgiornale.it - Il giallo di Alessandro Meluzzi: è sparito dopo l’ictus. "La famiglia parli" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo psicologo manca dalla scena pubblica da quasi un anno a causa di un ictus che lo colpì lo scorso dicembre. Adesso l'appello degli amici e dei colleghi

Il giallo di Alessandro Meluzzi - dopo l’ictus nessuno sa più nulla di lui. L’appello degli amici (video) - E non mancarono commenti squallidi. Da alcuni anni è primate, metropolita e arcivescovo della Chiesa ortodossa italiana autocefala con il nome ecclesiastico di Alessandro I. Non è stato possibile fagli sentire la vicinanza di tutti noi” continua Red Ronnie. Si moltiplicarono le parole di sostegno dei suoi amici. (Secoloditalia.it)

