Il dramma di una ex concorrente del Grande Fratello: «Attacchi di panico, non uscivo di casa», ecco chi è (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di aver vissuto un momento buio in passato: di chi stiamo parlando? E cosa le è successo? Protagonista di questo racconto è Marina La Rosa, che ha partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello, ormai oltre 20 anni fa. L’ex concorrente del reality sarà anche nel cast della nuova edizione de La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Al settimanale Chi ha parlato del periodo buio vissuto in passato. Ex concorrente del Grande Fratello parla del suo buio passato Marina La Rosa, denominata “la gatta morta” durante il suo percorso al Grande Fratello, ha raccontato a Chi il suo periodo buio vissuto a causa degli Attacchi di panico. Cosa ha detto l’ex concorrente del reality? ecco le sue parole: “Non riuscivo a uscire di casa”. Donnapop.it - Il dramma di una ex concorrente del Grande Fratello: «Attacchi di panico, non uscivo di casa», ecco chi è Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una exdelha rivelato di aver vissuto un momento buio in passato: di chi stiamo parlando? E cosa le è successo? Protagonista di questo racconto è Marina La Rosa, che ha partecipato alla primissima edizione del, ormai oltre 20 anni fa. L’exdel reality sarà anche nel cast della nuova edizione de La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Al settimanale Chi ha parlato del periodo buio vissuto in passato. Exdelparla del suo buio passato Marina La Rosa, denominata “la gatta morta” durante il suo percorso al, ha raccontato a Chi il suo periodo buio vissuto a causa deglidi. Cosa ha detto l’exdel reality?le sue parole: “Non ria uscire di”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello, Shaila cattiva su Maica: pensava di avere il microfono spento - Al Grande Fratello, Shaila Gatta ha criticato apertamente Maica Benedicto in italiano, credendo che non fosse compresa dalla concorrente spagnola e che il suo microfono fosse spento. Quando Maica non ... (msn.com)

Grande Fratello, dalla Spagna certi: “Shaila e Lorenzo hanno avuto un rapporto” - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: notte di passione nella Casa spagnola? Lunedì scorso i due concorrenti del Grande Fratello hanno momentaneamente ... (lanostratv.it)

Chitarre a 13 dollari, divani a 20 dollari: Amazon progetta di creare un concorrente di Temu con prezzi ancora più bassi - Grazie ai prezzi estremamente bassi, resi possibili in parte dalla consegna direttamente dalla Cina, Temu sta raggiungendo quasi mezzo miliardo di clienti al mese con questo concetto. Secondo un nuovo ... (notebookcheck.it)