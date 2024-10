Tarantinitime.it - Gioiella Prisma Taranto vs Grottazzolina, una sfida cruciale per i rossoblu

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSabato alle ore 18:00 in anticipo televisivo ( diretta Raisport) al PalaMazzola di, laè chiamata a una prova di carattere contro una, squadra neopromossa, allenata da coach Ortenzi in cerca di conferme. Il prossimo match si preannuncia come unaper entrambe le squadre. La formazione diè chiamata a una prova di forza e carattere, con l’obiettivo di raccogliere punti fondamentali per risalire la classifica e dimostrare il proprio valore davanti ai propri tifosi. Laarriva a questo match con la necessità di invertire la rotta. Le ultime prestazioni non hanno pienamente soddisfatto le aspettative, seppur si sia giocata una buona pallavolo, e la squadra deve assolutamente tornare a fare punti per mantenere vive le speranze di raggiungere una posizione più sicura.