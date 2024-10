Formazione per volontari: un corso unico alla Caritas di Latina per supportare i detenuti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Caritas diocesana di Latina ha lanciato un’iniziativa fondamentale per la Formazione di volontari destinati a operare all’interno del carcere di Latina. Questa opportunità consente a chi è interessato di iscriversi a un corso specifico entro il 30 ottobre, con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie per fornire supporto ai detenuti nel processo di reinserimento sociale. Il corso, che si terrà tra novembre e dicembre, rappresenta una parte integrante degli sforzi della Caritas per migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari e per favorire il recupero e la riabilitazione di coloro che si trovano in situazioni di isolamento. Gaeta.it - Formazione per volontari: un corso unico alla Caritas di Latina per supportare i detenuti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladiocesana diha lanciato un’iniziativa fondamentale per ladidestinati a operare all’interno del carcere di. Questa opportunità consente a chi è interessato di iscriversi a unspecifico entro il 30 ottobre, con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie per fornire supporto ainel processo di reinserimento sociale. Il, che si terrà tra novembre e dicembre, rappresenta una parte integrante degli sforzi dellaper migliorare le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari e per favorire il recupero e la riabilitazione di coloro che si trovano in situazioni di isolamento.

