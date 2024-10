Fmi, Paesi con debito alto come l'Italia siano più ambiziosi (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Invitiamo Paesi come l'Italia" che hanno un alto debito a "essere un po' piu' ambiziosi". Lo afferma Helge Berger del Dipartimento europeo del Fmi. "Il rapporto debito-Pil dell'Italia e' calato molto rispetto al picco del 2020, ma e' vero che resta ancora molto alto e se guardate alle nostre stime andando avanti salirà leggermente ancora nei prossimi cinque anni". Quotidiano.net - Fmi, Paesi con debito alto come l'Italia siano più ambiziosi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Invitiamol'" che hanno una "essere un po' piu'". Lo afferma Helge Berger del Dipartimento europeo del Fmi. "Il rapporto-Pil dell'e' calato molto rispetto al picco del 2020, ma e' vero che resta ancora moltoe se guardate alle nostre stime andando avanti salirà leggermente ancora nei prossimi cinque anni".

