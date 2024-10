Figura Frangipani a Skate Canada Tanti azzurri al Nepela Memorial di Bratislava

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A Halifax va in scena, la seconda tappa stagionale di ISU Grand Prix e la prima con protagonista anche l’Italia. A rappresentare i colorici sarà Gabriele(Fiamme Oro), alla sesta apparizione in carriera nel circuito internazionale, laddove la scorsa stagione ha ottenuto la sua prima top 5 in occasione della Cup of China. Il programma corto degli uomini partità alle 19.55 (ora italiana) di sabato mentre il libero è previsto alle 16 (ora italiana) di domenica. Assenti inLucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) a causa del riacutizzarsi dei problemi al piede sinistro di Lucrezia infortunato sul finale della scorsa stagione.